Actualidade

A Venezuela e a Cuba estão a preparar novos acordos em matéria energética, agrícola, mineira e turística, anunciou na quarta-feira o Presidente venezuelano, no final de um encontro com o homólogo cubano, Miguel Díaz Canel.

"Passámos em revista toda a cooperação Cuba-Venezuela, no quadro da Aliança Bolivariana para os Povos da América (ALBA) e de toda a cooperação da Petrocaraíbas", disse Nicolas Maduro, no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, onde decorreu o encontro com Miguel Díaz Canel, que realiza a primeira visita à Venezuela.

O Presidente venezuelano afirmou que vão ser renovadas "todas as missões em que Cuba e a Venezuela atuam, desde o acordo energético, ao acordo integral Martí Bolívar", assinado por Caracas e Havana no ano de 2000.