O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, terminou na quarta-feira uma visita de dois dias ao Mali, onde pediu mais apoios para a luta antiterrorista da força militar conjunta do G5 do Sahel.

A delegação de Guterres viajou na quarta-feira a Sévaré, no centro do país, acompanhada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Tiéman Hubert Coulibaly. Aí visitou a sede das forças G5 do Sahel - uma organização regional que compreende Mali, Mauritânia, Chade, Níger e Burkina Faso.

"Gostaria de felicitar os soldados do G5 do Sahel pela determinação na construção deste projeto e na proteção das populações civis da região, garantindo ao mesmo tempo a segurança de toda a comunidade internacional contra o terrorismo e crime organizado", declarou.