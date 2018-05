Actualidade

O Centro Português de Surrealismo, em Vila Nova de Famalicão, abre portas, sexta-feira, para uma "atitude de poesia, de amor e de liberdade", patente numa exposição que reúne mais de 100 obras de autores nacionais, ligados àquele movimento artístico.

A nova casa do surrealismo em Portugal representa o "culminar de um longo caminho de mais de 20 anos" percorrido pela Fundação Cupertino de Miranda (FCM), que alberga aquela nova valência cultural, inaugurada com a exposição "O Surrealismo na Coleção Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian", uma mostra da herança surrealista portuguesa, que reúne 25 autores e 59 obras.

Pela nova sala, 400 metros quadrados resultantes do "diálogo" entre o arquiteto do edifício original da FCM, João Castelo Branco, e o arquiteto João Mendes, vão estar acessíveis trabalhos de nomes como Mário Cesariny, João Moniz Pereira, Jorge Vieira ou José Francisco, pertencentes à coleção da Gulbenkian, mas também a visão do surrealismo de 23 autores, como António Dacosta, António Paulo Tomaz e Artur do Cruzeiro Seixas, com obras integradas na colação da própria FCM.