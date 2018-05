Maio de 68

As editoras Antígona e a Letra Livre, fundadas anos depois do Maio de 68, assumem a influência desse momento histórico na sua génese, pela via das leituras e da cultura dos seus editores, mais do que do próprio acontecimento.

A Antígona foi fundada em 1979 e todos os acontecimentos anteriores tiveram influência na sua formação, disse à Lusa o criador e rosto do projeto ao longo dos anos, Luís Oliveira.

"Sendo o Maio de 68 uma das maiores convulsões históricas do século XX, teve influência na minha formação, ideias e energia", afirmou, confessando ser sempre guiado por um espírito de inconformismo, desobediência e inquietação.