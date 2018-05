Actualidade

O fadista Helder Moutinho estreia-se, em junho, na Argentina e na Colômbia, onde vai apresentar o seu mais recente álbum, "Manual do Coração", no âmbito do Festival do Fado de Buenos Aires e Bogotá, respetivamente.

Helder Moutinho, acompanhado pelos músicos Pedro de Castro, na guitarra portuguesa, André Ramos, na viola, e Francisco Gaspar, na viola baixo, atua na próxima sexta-feira na Sala Argentina, em Buenos Aires, no âmbito do Festival de Fado que se realiza nesta cidade.

Além de Helder Moutinho, o cartaz do festival portenho inclui os nomes da fadista Katia Guerreiro, que este ano deve editar um novo álbum, e do guitarrista Pedro de Castro, que convidou a fadista Teresinha Landeiro.