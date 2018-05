Actualidade

Os Amor Electro editam na sexta-feira o álbum "#4", feito de um compromisso entre compor um disco eclético e aceitar a lógica do mercado, que privilegia o formato canção, como explicaram à agência Lusa.

"Vivemos numa fase em que o mercado funciona à base de música a música. Nós encarámos este disco como um aglomerado de músicas, obviamente com conceito, mas é um disco um bocadinho mais eclético, no sentido em que conseguimos abranger vários estilos", afirmou Tiago Dias, um dos músicos do quinteto rock e autor da maioria das canções.

"#4", que surge cinco anos depois de "(R)Evolução", apresenta onze temas originais, mas há pelo menos três canções que o grupo já divulgou há bastante tempo, como por exemplo "Juntos somos mais fortes", lançado em 2016 quando Portugal participou no europeu de futebol, "Procura por mim" e "Sei".