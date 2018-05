Actualidade

O espetáculo "Livro de Horas - Uma peça para um ator e um conjunto de vozes gravadas", de Manuel Tur, propõe uma reflexão sobre a solidão e o quotidiano, e é apresentado sexta-feira e sábado no Teatro Municipal Rivoli, no Porto.

A peça, uma reflexão sobre "sobre a contínua e interminável representação do que é o quotidiano e a ideia universal de que a vida é uma sucessão permanente de palcos", bem como a vida de um homem num "'show solitário'", segundo a sinopse, é uma coprodução da companhia A Turma, do Teatro Municipal do Porto e da Casa das Artes de Famalicão.

O espetáculo começou como uma candidatura à primeira edição da Bolsa de Criação Isabel Alves Costa, promovida pelo Teatro Municipal do Porto, e chegou mesmo estar integrado no quadro de finalistas, mesmo sem bolsa atribuída.