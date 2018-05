Mundial2018

O selecionador Fernando Santos voltou hoje a ter todos os 22 jogadores disponíveis em novo treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde Portugal está a preparar a participação no Mundial2018 de futebol, que vai decorrer na Rússia.

Num grupo em que o único ausente continua a ser o capitão Cristiano Ronaldo, Fernando Santos tem à sua disposição todos os jogadores que estão integrados no estágio para o particular de sábado com a Bélgica, em Bruxelas, naquele que será o segundo jogo de preparação para o próximo Campeonato do Mundo.

No primeiro teste, Portugal empatou (2-2) em Braga com a Tunísia, que vai também participar no Mundial2018.