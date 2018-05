Actualidade

O astrofísico David Sobral considerou que Portugal necessita de "uma reforma profunda, que permita voltar a fundir a investigação e o ensino universitário", à margem da 12.ª Mostra Nacional de Ciência, que começou hoje na Alfândega do Porto.

É preciso "ter a coragem de intervir no sistema universitário, que incentive a meritocracia" [sistema de premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo], disse à Lusa o investigador, fundador do JC Alumni, um grupo que reúne jovens cientistas que participaram nas anteriores edições da mostra e do Concurso para Jovens Cientistas e que será apresentado hoje, no evento.

Embora defenda que ciência em Portugal tenha tido um período de crescimento nos anos 90, com as políticas lideradas pelo cientista José Mariano Gago, David Sobral indicou que o país "desvaloriza o pensamento próprio e a ambição", incentivando "a obediência cega a regras antigas e pré-estabelecidas, baseadas em títulos e raramente por mérito", o que leva a que "não tenha uma tradição forte" nessa área.