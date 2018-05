Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu hoje que a aprovação do próximo orçamento da União Europeia "será tão complicada como a quadratura do círculo", mas disse acreditar que, "com um pouco de boa vontade", os Estados-membros serão "bem-sucedidos".

"A aprovação do quadro financeiro plurianual [2021-2027] será tão complicada como a quadratura do círculo, depois da saída de um país, de um contribuinte líquido [Reino Unido, em março de 2019], e ao mesmo tempo com o acréscimo de tarefas. É de facto um enorme desafio", afirmou hoje a chefe do Governo alemão, em declarações aos jornalistas após um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa.

Merkel ressalvou: "Enquanto União Europeia, temos de enfrentar esses desafios e, com um pouco de boa vontade, seremos bem-sucedidos", declarou.