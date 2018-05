Actualidade

O francês Zinedine Zidane, que hoje anunciou a saída do Real Madrid, admitiu ser um "estranho", mas justificou que a equipa precisa de mudança para continuar a ganhar e de outro discurso.

"Tomei a decisão de não continuar no cargo de treinador do Real Madrid. É um momento estranho, mas a equipa necessita de uma mudança para continuar a ganhar, necessita de outro discurso. Outra metodologia de trabalho e, por isso, tomei esta decisão", foram as primeira palavras do treinador francês.

Zidane fez o anúncio em conferência de imprensa, acompanhado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que disse ter sido confrontado na quarta-feira com "uma decisão inesperada" e que daria a palavra ao técnico para que a justificasse.