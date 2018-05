Actualidade

Os turistas que visitam Cabo Verde gastam cada vez menos dinheiro no país, tendo as despesas feitas localmente representado menos de um quinto do gasto turístico em 2017, segundo estatísticas oficiais divulgadas hoje.

Segundo o Inquérito aos Gastos e Satisfação dos Turistas, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estátistica (INECV), Cabo Verde recebeu, em 2017, 712.199 turistas que gastaram quase 33 mil milhões de escudos (cerca de 300 milhões de euros), sendo que 82,9% foi gasto nos países de origem.

O volume dos gastos dos turistas em 2017 foi o maior dos últimos cinco anos e quase que duplicou em relação a 2016, mas a percentagem das despesas no destino diminuiu, tendência que se verifica desde 2014.