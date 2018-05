Actualidade

A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou hoje "alegria" por encontrar hoje Portugal "numa situação otimista", enquanto o primeiro-ministro português assinalou que o país vive "um momento diferente", com o "melhor crescimento económico" e criação de emprego das últimas décadas.

"A minha última visita foi há cinco anos. Hoje Portugal apresenta-se numa situação otimista e é motivo de alegria para mim", começou por dizer a chefe do Governo alemão, em declarações à imprensa após um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio Foz, em Lisboa.

Merkel, que iniciou a sua deslocação a Portugal esta quarta-feira, recordou que visitou "projetos muito interessantes", como o centro tecnológico em Braga da Bosch, e o Instituto i3S, onde falou com estudantes de doutoramento sobre a Europa.