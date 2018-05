Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou hoje a importância do próximo Conselho Europeu, que decorre num "momento crucial" para a Europa, esperando que os líderes dos países "intensifiquem os contactos" e alcancem resultados, mais do que prometer soluções.

Na conferência de imprensa conjunta com a homóloga alemã, no Palácio Foz, em Lisboa, após uma reunião bilateral entre os dois chefes do Governo de Portugal e Alemanha, António Costa considerou ser "muito importante que do Conselho Europeu de junho saiam sinais positivos".

"Neste momento a Europa vive um momento crucial, com um Conselho Europeu muito importante onde temos de tomar decisões sobre o futuro quadro financeiro, sobre a política de migrações, sobre a reforma na zona euro", disse.