Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, e a chanceler alemã, Angela Merkel, disseram hoje em Lisboa que a União Europeia terá uma resposta comum à eventual imposição pelos Estados Unidos de taxas aduaneiras ao aço e alumínio europeus.

"Ainda não conhecemos a decisão [da administração norte-americana], mas se realmente forem impostas essas taxas, temos uma posição clara da União Europeia: pensamos que essas taxas não estão de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio", afirmou hoje Merkel, após uma reunião com o seu homólogo português, a encerrar uma visita de dois dias a Portugal.

"Claro que iremos decidir e responder em conjunto, mas não vou antecipar, porque ainda não sabemos o que os Estados Unidos vão fazer", disse a chanceler alemã, depois de recordar que os Estados-membros da União Europeia já defenderam a sua exclusão das eventuais taxas aduaneiras.