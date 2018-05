Actualidade

O preço da gasolina de 95 octanas, dos gasóleo rodoviário e do verde, destinado à agricultura e pescas, vai aumentar três cêntimos por litro, nos Açores, a partir das 00:00, foi hoje anunciado.

Numa nota enviada às redações o executivo açoriano adianta ainda que a partir das 00:00 de sexta-feira uma subida de dois cêntimos por quilo no preço do gás e do fuel indústria.

Assim, a gasolina de 95 octanas passa a custar 1,47 euros por litro, enquanto o gasóleo rodoviário passa a custar 1,26 euros por litro.