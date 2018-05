Actualidade

O secretário-geral da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), Jurgen Stock, garantiu hoje, em Luanda, apoio na formação gabinetes nacionais em África daquela força, pedindo o apoio permanente dos respetivos Estados aos crimes transfronteiriços.

"Um futuro em que a Interpol vai esforçar-se em apoiar as forças policiais em África e sobretudo na zona austral sempre como prioridade. Mas os nossos esforços só podem surtir efeito se receberem apoio político a nível nacional", afirmou o responsável daquela força.

Jurgen Stock falava em Luanda, na cerimónia de abertura da 23.ª reunião geral anual do Subcomité de Chefes/Comandantes de Polícia da África Austral (SARPCCO), do Comité Interestatal de Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), tendo apelado a uma maior coesão entre as forças de segurança deste bloco.