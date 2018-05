Actualidade

O futebolista espanhol Ivan Marcano, de 30 anos, foi hoje oficializado como jogador da Roma, num contrato válido por três épocas, até 30 de junho de 2021.

"Marcano, que passou as últimas quatro épocas nos portugueses do FC Porto, junta-se aos 'giallorosso' a custo zero", refere a Roma na sua página oficial.

O central, este ano campeão pelo FC Porto, mostrou-se satisfeito com a opção, deixando elogios ao clube italiano.