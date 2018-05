Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) afirmou hoje que a lei da regularização de crianças estrangeiras à guarda do Estado deve avançar o quanto antes, considerando que seria ideal que fosse aplicada a partir de junho.

"A lei está feita, vamos ser rápidos na sua implementação para garantir os direitos das crianças", apelou Catarina Martins, após uma visita à Aldeia de Crianças SOS de Bicesse, uma instituição de acolhimento de menores que a líder do BE declarou ter estado na origem do projeto de lei bloquista.

Segundo a coordenadora do Bloco, "durante o mês de junho deve estar tudo pronto", pelo que "será bom que o governo também tenha os serviços prontos [para aplicarem a lei]", que impede algumas crianças estrangeiras de aceder a situações tão simples como jogar em competições desportivas.