Actualidade

O Presidente da Colômbia, José Manuel Santos, formalizou hoje o acordo de cooperação do seu país com a NATO, apresentando-se como um "parceiro global" da Aliança, tornando-se no primeiro estado latino-americano com esse estatuto.

"A Colômbia é o primeiro país da América Latina a ter acesso a esse estatuto na NATO", disse José Manuel Santos numa conferência de imprensa em conjunto com o secretário-geral da Nato.

A Colômbia fica agora com o mesmo estatuto de países como o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia ou a Coreia do Sul.