Actualidade

A arquidiocese de Saint Paul e Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota, chegou a acordo com as mais de 400 pessoas que terão sido abusadas sexualmente pelo clero, disse hoje uma fonte judicial.

Jeff Anderson, advogado das vítimas, disse em comunicado que foi alcançado um "plano consensual de reorganização da falência", mas não adiantou valores. Um porta voz da arquidiocese confirmou o acordo.

Em 2013 foi aberta a possibilidade de que pessoas que tivessem sido abusadas sexualmente pudessem processar a arquidiocese por danos, o que resultou em centenas de ações e na declaração da falência da arquidiocese em 2015.