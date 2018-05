Actualidade

Os pobres serão quem mais sofrerá com uma guerra comercial, disse a diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, reagindo ao anúncio de Washington de suspender a isenção de taxas na importação do aço e alumínio da UE, México e Canadá.

"No final, se o comércio global foi muito prejudicado, se o nível de confiança entre os agentes económicos foi drasticamente reduzido, os que mais sofrerão serão os mais pobres", disse Christine Lagarde no primeiro dia da reunião do 'G7 Finance' em Whistler, Canadá, explicando que são os mais pobres que compram bens de consumo baratos.

Também o secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), Angel Gurria, reagiu à decisão dos Estados Unidos da América (EUA) defendendo a "salvaguarda do multilateralismo".