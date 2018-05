Roland Garros

A tenista norte-americana Serena Williams, atualmente no posto 451 do mundo, assegurou hoje a presença na terceira ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam', ao eliminar a australiana Ashleigh Barty, atual 17.ª do 'ranking' WTA.

A australiana ainda começou melhor a partida, vencendo o primeiro parcial por 6-3, mas cedeu nos dois por 6-3 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 48 minutos.

Serena Williams, três vezes vencedora do torneio francês, vai defrontar na próxima ronda a alemã Julia Goerges, 11.ª jogadora do mundo.