Actualidade

O Presidente da República foi hoje a Monção "pagar uma dívida" que tinha na "consciência" por não ter visitado aquele concelho do Alto Minho em outubro de 2017, após os incêndios florestais que assolaram a região.

"Eu fiquei de visitar os municípios atingidos e havia algumas lacunas. Havia uma lacuna importante no meu espírito que me pesava na consciência e que era Monção. Portanto, neste momento, venho pagar essa dívida minha em relação a Monção de solidariedade, relativamente às populações, aos autarcas, a todos os que combateram o que foi uma tragédia que nós bem recordamos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que foi brindado com um 'banho' de multidão, abraços, beijos e muitas 'selfies', disse que a sua presença em Monção (distrito de Viana do Castelo), onde passou cerca de três horas, foi, "ao mesmo tempo, um sinal de esperança no futuro".