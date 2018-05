Coreia do Norte

O chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, disse hoje que as discussões preliminares para uma possível cimeira entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, Donald Trump e Kim Jon-un, respetivamente, estão "na direção certa".

Depois de várias reuniões em Nova Iorque com o general Kim Yong Chol, apresentado como o braço direito do líder norte-coreano, o secretário de Estado norte-americano sublinhou, no entanto, que "ainda há muito trabalho" para fazer.

Apesar destas declarações, Mike Pompeo não se comprometeu com uma data para a eventual cimeira.