Actualidade

Militares portugueses ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana estiveram novamente envolvidos em "intensos confrontos armados" ao início da tarde de quarta-feira, no segundo dia consecutivo, revelou hoje o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).

Em comunicado, o Estado Maior refere que a Força de Reação Imediata de paraquedistas do Exército português, ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana, "viu-se novamente envolvida em intensos confrontos" depois de ter sido chamada a intervir, na sequência de um ataque à esquadra policial no centro da cidade de Bambari, localidade a 400 quilómetros da capital do país, Bangui.

O incidente armado é o segundo em dois dias consecutivos, depois de na terça-feira uma patrulha militar portuguesa ter sido atacada por "elementos armados" com os quais trocou tiros, também no centro de Bambari.