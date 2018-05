Actualidade

O Presidente da República (PR) assegurou hoje que a integração das pessoas sem-abrigo até 2023/2024 é "uma meta para cumprir" e identificou a saúde como a área em que é preciso "ir mais longe do que se tem ido".

"A meta é para cumprir. É evidente que haverá sempre aqueles que queiram ficar na rua. Mas é uma minoria. A expetativa é de que a grande maioria tenha até 2023, na minha meta, ou até 2024, na meta do Governo, condições de saúde, habitação e empregabilidade para deixar a rua", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, depois de jantar, com vários sem-abrigo, bacalhau gratinado "à avó" e duas taças de gelatina na Associação dos Albergues Noturnos do Porto (AANP).

Para o PR, o problema dos 3.059 sem-abrigo identificados em Portugal "está a resolver-se aos poucos", encontrando-se mais dificuldades na área da saúde, na qual é necessário "uma especialização e ir mais longe do que se tem ido na cobertura dos sem-abrigo".