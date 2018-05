Actualidade

O líder italiano do Movimento Cinco Estrelas (M5S, populista), Luigi Di Maio, vai dirigir um ministério novo criado a pedido do seu partido, que junta Desenvolvimento Económico, Trabalho e Bem-Estar Social, segundo a lista hoje apresentada.

O jurista Giuseppe Conte foi de novo encarregado de formar Governo em Itália, com o acordo do M5S e da Liga (extrema direita), e o executivo hoje anunciado tem os chefes dos dois principais partidos como vice-primeiros-ministros, sendo que Di Maio acumula o cargo com o Desenvolvimento e Matteu Salvini, da Liga, com a Administração Interna.

A composição do novo Governo hoje apresentada dita que Paolo Savona, um economista anti-euro que falhou a entrada na primeira tentativa de Governo populista, ficará com a pasta dos Assuntos Europeus, enquanto o Ministério da Economia e Finanças fica com Giuseppe Tria, professor de economia política e favorável à manutenção de Itália no euro. O europeísta Enzo Moavero Milanesi será o ministro dos Negócios Estrangeiros.