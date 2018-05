Actualidade

O Presidente da República (PR) revelou na quinta-feira que "em menos de um ano" dezenas "significativas" de sem-abrigo encontraram alojamento temporário, ao passo que existem 20/30 pessoas com casas "definitivas" em Lisboa e Porto, "o que ainda é pouco".

"Há casos que, em termos de alojamento temporário, podem significar umas dezenas importantes de pessoas [a nível nacional]. São dezenas significativas. Quanto ao alojamento estável definitivo, entre a Grande Lisboa e o Grande Porto são duas ou três dezenas, o que ainda é pouco", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, depois de visitar o quarto de um sem-abrigo agora alojado "com o apoio da Câmara do Porto".

Para o PR, "o que é positivo é, no espaço de menos de um ano, de uns meses", encontrar "casos concretos de passos positivos que foram dados no sentido da estabilização - de alojamento, evolução do ponto de vista de saúde e num ou noutro caso de empregabilidade".