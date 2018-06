Actualidade

O Presidente francês avisou o homólogo dos Estados Unidos que a decisão de impor taxas à importação de aço e alumínio da UE é "ilegal e um erro" e que Bruxelas vai responder "de maneira firme e proporcional".

As declarações de Emmanuel Macron foram feitas na quinta-feira à noite, durante um telefonema com Donald Trump, de acordo com a Presidência francesa.

O Presidente francês, que estabeleceu uma relação de amizade com o homólogo norte-americano, pediu a Trump que participasse nas negociações com a União Europeia (UE), a China e o Japão para reforçar as regras da Organização Mundial do Comércio, acrescentou o Eliseu, que não precisou a resposta de Trump.