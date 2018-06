Actualidade

O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução em que ameaça o Sudão do Sul com novas sanções, se não cessarem rapidamente as hostilidades entre o Governo e a oposição armada.

Votada na quinta-feira, a medida, impulsionada pelos Estados Unidos, recebeu o mínimo de nove votos necessários à aprovação, mas seis países abstiveram-se.

A resolução, que prevê um embargo de armas, pede ao secretário-geral da ONU, António Guterres, um relatório para o próximo dia 30 de junho, referindo se os combates cessaram e se as partes chegaram a "um acordo político viável".