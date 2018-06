Actualidade

A população de gorilas-da-montanha de África, espécie em risco de extinção, superou um milhar de indivíduos após décadas de esforços de conservação, de acordo com um relatório do Fundo Mundial para a Vida Selvagem (WWF).

Os resultados da pesquisa indicaram que existem atualmente 604 gorilas daquela espécie no maciço de Virunga, uma área montanhosa que abrange partes de Ruanda, Uganda e a República Democrática do Congo. Em 2010, o número reduzia-se a 408.

Juntamente com o Parque Nacional Bwindi, no sudoeste do Uganda, existem agora 1.004 gorilas-da-montanha, sendo a única população de macacos em crescimento no mundo, referiu o relatório, divulgado na quinta-feira.