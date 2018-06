Actualidade

O ainda chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, faltou hoje de manhã ao início do debate sobre a moção de censura contra o seu Governo que deverá hoje ser aprovada pela maioria absoluta de deputados do parlamento espanhol.

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, que apresentou a moção de censura apesar de apenas ter 84 dos 350 membros da assembleia deverá ser eleito como novo chefe de Governo, tomando posse nos próximos dias.

Os discursos que estão a ser feitos no início desta sessão confirmam que todos já dão como único cenário que o PP (Partido Popular, direita) vai ser afastado.