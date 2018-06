Actualidade

A 'rapper' angolana Eva Rap Diva, "filha do 'hip-hop' tuga" e "mulher que se tenta impor num mundo artístico dominado por homens", edita hoje em Portugal "Eva".

No ano em que completa 30 anos, Eva Rap Diva entra no mercado discográfico do país onde começou a 'rappar', aos 12 anos, com disco de homenagem à avó, Eva, editado em Angola no ano passado.

"Eu comecei cá, fui levantar voo lá e agora estou a passar com o meu avião por Portugal, visto que Moçambique e São Tomé também são mercados onde tenho uma receção muito grande, são países onde costumo ir fazer concertos, tenho um grande público", partilhou, em declarações à Lusa, em Lisboa, acrescentando que "o objetivo é espalhar pela Lusofonia toda".