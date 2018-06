Actualidade

O ainda chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, reconheceu hoje que está prestes a ser afastado do poder com a vitória da moção de censura contra o seu executivo, tendo mesmo já felicitado o líder socialista, Pedro Sánchez, que o deverá substituir.

"Podemos presumir que a moção de censura será adotada, tendo como consequência que Pedro Sánchez será o novo presidente do Governo", admitiu Rajoy no curto discurso que fez quando chegou ao parlamento espanhol, depois de ter faltado ao início do debate sobre essa moção.

Rajoy quis ser "o primeiro a felicitar" o líder do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), apesar de não concordar com "o que fez".