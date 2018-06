Actualidade

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO E TERCEIRO PARÁGRAFOS) Lisboa, 01 jun (Lusa) - A avenida Brasília, em Lisboa, está cortada ao trânsito desde as 08:00 e a área em torno do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) foi evacuada após ter sido encontrada uma caixa abandonada, segundo a PSP.

O alerta para a "existência de uma caixa de madeira suspeita com luzes a piscar" foi dado cerca das 08:00, de acordo com a PSP.

Na sequência do alerta, as autoridades policiais evacuaram a área em torno do MAAT bem como um bar junto ao museu, a circulação foi vedada nos dois sentidos na avenida Brasília e na avenida da Índia o trânsito foi cortado na direção Lisboa/Algés.