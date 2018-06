Sporting

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, disse hoje à agência Lusa que não apresentou, formalmente, a demissão do cargo, mediante comunicação ao Conselho Fiscal do clube lisboeta.

"Para me demitir tinha de ter apresentado um pedido, uma informação ao Conselho Fiscal a dizer me demitia, só assim é que estaria consumada a minha demissão, mas eu nunca o fiz", esclareceu Marta Soares.

O presidente da MAG, que anunciou em 17 de maio a demissão em bloco daquele órgão, explicou que não apresentou formalmente a demissão ao Conselho Fiscal por considerar que "o comandante é o último a abandonar o navio".