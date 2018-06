Actualidade

O comissário da Agricultura e do Desenvolvimento Rural defendeu hoje que Portugal está numa situação "muito benéfica" relativamente ao outros Estados-membros, após a apresentação setorial para a Política Agrícola Comum (PAC) prevista no orçamento da União Europeia para 2021-2027.

"Estou bastante satisfeito que reconheça que Portugal não sofreu cortes nos pagamentos diretos. Tendo em conta a convergência, a situação [de Portugal] é muito benéfica relativamente a outros Estados-membros", avaliou Phil Hogan.

O comissário europeu responsável pela pasta da Agricultura e do Desenvolvimento Rural respondia a uma questão sobre o envelope financeiro previsto para Portugal no âmbito da PAC no próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP).