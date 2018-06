OPA/EDP

O regulador dos mercados esclareceu hoje a EDP que as limitações à gestão da empresa não se aplicam no caso da oferta de aquisição (OPA) por parte da China Three Gorges, que a elétrica está a ser alvo.

A questão surgiu após um requerimento apresentado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pela própria EDP a 17 de maio, onde a empresa questiona sobre as restrições à sua gestão no âmbito da OPA de que está a ser alvo.

O Código dos Valores Mobiliários estipula que o órgão de administração da sociedade visada "não pode praticar atos suscetíveis de alterar de modo relevante a situação patrimonial da sociedade visada que não se reconduzam à gestão normal da sociedade e que possam afetar de modo significativo os objetivos anunciados pelo oferente".