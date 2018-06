Mundial2018

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, afirmou hoje que "todos os jogadores estão concentrados" na participação de Portugal no Mundial de 2018, no dia em que Rui Patrício rescindiu contrato com o Sporting, alegando justa causa.

Sem nunca referir o nome do guarda-redes, Fernando Santos garantiu que todos os jogadores "estão a corresponder muito bem" aos trabalhos da seleção nacional e negou qualquer tipo de problema.

"Os treinos mostram isso. Se houvesse algum caso, teríamos que tomar uma posição. Não é o caso", afirmou Fernando Santos, quando foi questionado sobre a rescisão de Rui Patrício e o efeito que isso poderá ter no jogador, durante o estágio para o próximo campeonato do Mundo.