Incêndios

O projeto de recuperação dos jardins envolventes do Santuário de Nossa Senhora das Preces, afetados pelos incêndios de outubro, venceu a 10.ª edição do Prémio Vilalva, no valor de 50 mil euros, anunciou hoje a Fundação Calouste Gulbenkian.

De acordo com a fundação, "o projeto distinguido vai recuperar, conservar e valorizar os jardins que envolvem o Santuário de Nossa Senhora das Preces, localizado na aldeia de Vale de Maceira, em plena Serra do Açor", no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, "afetado pelos incêndios de outubro do ano passado".

O santuário tem por base uma lenda que remonta ao século XIV - envolvendo uma aparição a pequenos pastores -, e o seu conjunto patrimonial inclui um Jardim Botânico e um Bosque, que serão o objeto deste programa de intervenção.