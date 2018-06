Actualidade

Chico Buarque regressa a Portugal este mês, 38 anos depois de ter ficado "apavorado", e depois rendido, com uma das maiores plateias da sua vida, num concerto de "clima perfeito" e pelo qual nem cobrou cachê.

"Depois do concerto, ele reconheceu que foi especial e disse 'Nunca mais se vai repetir uma coisa destas'. Não sei se foram os astros, houve ali um clima perfeito naquilo tudo, e o Chico, pela atitude dele, foi fundamental", contou à Lusa o jornalista António Macedo, que acompanhou o músico brasileiro nos dias que passou em Portugal, que culminaram no concerto de encerramento da Festa do Avante, a 13 de julho de 1980.

O concerto, o primeiro de Chico Buarque em Portugal depois do 25 de Abril de 1974, reuniu uma "embaixada" de músicos brasileiros, com Edu Lobo, os MPB 4 e Simone, como conta o organizador da festa anual do PCP, Rúben de Carvalho: "O Chico é um pai de santo, vai toda a gente atrás".