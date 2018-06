Actualidade

A previsão de um corte de 5% na Política Agrícola Comum (PAC) pode ainda sofrer uma redução e Portugal beneficia com a atual proposta, disse hoje à Lusa fonte oficial da Comissão Europeia em Lisboa.

"É possível que venha a ser alterado. Nunca vi nenhuma proposta da Comissão Europeia ser logo aprovada. A reação dos Estados-membros é que as propostas são insuficientes e a posição do parlamento também foi muito clara [...]. Se houver surpresas, serão boas", disse fonte oficial da Comissão Europeia.

Apesar de, de acordo com a proposta de Bruxelas hoje apresentada, Portugal vir a receber menos dinheiro no âmbito da PAC no próximo quadro financeiro plurianual (QFP), fonte da Comissão em Lisboa considerou que "as propostas são [inicialmente] sempre mais ambiciosas".