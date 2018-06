Actualidade

A "Obra Perfeitamente Incompleta", de José Sesinando, o outro nome de José Palla e Carmo (1923-1995), figura maior do humor literário português do século XX, chega às livrarias no dia 22, depois de décadas sem ser publicado.

Trata-se de uma edição de Abel Barros Baptista e Luísa Costa Gomes, integrada na coleção de literatura de humor de Ricardo Araújo Pereira, da editora Tinta-da-China, cujo lançamento terá lugar no dia 08 de junho, na Praça Laranja, na Feira do Livro de Lisboa.

Este volume, de 312 páginas e capa dura, com o título "Obra Perfeitamente Incompleta", reúne os livros "Olha, Daisy" e "Heteropsicografia", livros de variações sobre escritos de Fernando Pessoa, que foram publicados em edição artesanal em 1985, e que são agora reeditados pela primeira vez.