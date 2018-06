Actualidade

A taxa de desemprego no país caiu em maio para 3,8%, fixando-se no nível mais baixo em 18 anos, anunciou hoje o Departamento do Comércio norte-americano.

A taxa de desemprego nos Estados Unidos foi de 3,9% em abril, refere num relatório mensal aquele organismo do governo federal do país.

Nos Estados Unidos foram criados 223.000 empregos em maio, número que ficou acima do previsto pelos analistas que apontavam para cerca de 190.000 postos de trabalho.