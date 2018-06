Actualidade

O trompetista norte-americano Peter Evans, os norte-americanos The Bad Plus ou os portugueses The Rite of Trio são os destaques do ciclo "Julho é de Jazz", do Gnration, em Braga, que decorre de 12 a 14 de julho.

O ciclo "Julho é de Jazz" leva ao espaço bracarense um total de quatro concertos em três noites, que começam pelas 22:00, com The Bad Plus, no dia 12 de julho, Pulverize the Sound, no dia 13, e o quarteto de Bruno Pernadas, a abrir a noite destinada à música portuguesa, no dia 14, seguidos de The Rite of Trio.

Em 2010, o trompetista juntou-se ao baixista Tim Dahl e ao percussionista Mike Pride para fundar a cooperativa Pulverize the Sound, que sobe ao palco no segundo dia do ciclo, com os três nomes ativos na cena musical de Nova Iorque a combinarem as muitas influências e estilos experimentados numa atitude assente na improvisação e fluidez de estilos.