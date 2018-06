Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo Sousa, recusou hoje, com um sorriso, comparações entre o Governo minoritário do PSOE, em Espanha, e o executivo socialista, argumentando que "são realidades muito diferentes".

"Não se pode comparar a situação de Espanha com Portugal. São realidades distintas. É um problema que cabe aos espanhóis resolver, não nos cabe a nós dar conselhos", disse Jerónimo de Sousa aos jornalistas, depois de assistir à peça "Ratsódia", no Teatro-Estúdio António Assunção, em Almada, distrito de Setúbal, para assinalar o dia da criança.

Em Portugal, o PCP é um dos partidos que, com o Bloco de Esquerda e "Os Verdes", têm um acordo parlamentar de apoio ao Governo minoritário do PS, chefiado por António Costa.