Actualidade

O PAN (Pessoas-Animais-Natureza) vai propor a introdução de crimes ambientais, como os incêndios e a poluição dos rios, nas competências do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O projeto de lei é a medida central de um pacote legislativo que o deputado do PAN, André Silva, entrega na segunda-feira na Assembleia da República, véspera do dia do Ambiente.

O pacote legislativo inclui também projetos de resolução recomendando ao Governo a criação da "carreira especial dos vigilantes da natureza" e a obrigação de incluir nos Planos Globais de Gestão do lobo ibérico zonas de refúgio de presas silvestres em cada núcleo populacional, como forma de eliminar a necessidade de o lobo ibérico caçar espécies domésticas.