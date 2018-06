Actualidade

O Teatro Nacional D. Maria II apresenta, no dia 10, a peça "Sopro", de Tiago Rodrigues, no Festival Theaterformen, que este ano decorre em Braunschweig, na Alemanha, anunciou hoje o D. Maria II.

A apresentação da peça neste festival alemão foi um convite do Camões Berlim que, em 2016, no ano em que o D. Maria II celebrava os 100 anos, o convidara a representar "By heart" e "António e Cleópatra", também de Tiago Rodrigues, na Bienal de Wiesbaden, na Haus Hebbel am Ufer e no Kunstfest Weimar.

Protagonizada por Cristina Vidal, uma mulher que trabalha como ponto no Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), há mais de 25 anos, "Sopro" estreou-se no Festival de Avignon, em França, em julho do ano passado.