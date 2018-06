Sporting

A presidente da comissão transitória da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting convocou hoje para 21 de julho a Assembleia Geral Eleitoral para a MAG e do seu presidente e para o Conselho Fiscal e Disciplinar.

No comunicado distribuído por Elsa Tiago Judas, a reunião extraordinária ficou marcada para o dia 21 de julho próximo e decorrerá no pavilhão João Rocha, abrindo as urnas às 09:00 e encerrando às 19:00.

As listas de candidatura concorrentes àqueles dois órgãos sociais deverão ser depositadas nas instalações do Conselho Diretivo do clube, no estádio José Alvalade, até às 18:00 do dia 22 de junho de 2018, com aviso prévio de, pelo menos, 24 horas de antecedência.